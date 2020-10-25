В воскресенье ожидается облачная и теплая погода

В воскресенье в Латвии будет большая облачность, однако существенных осадков не ожидается, на большей части территории страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

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Ожидается слабый или умеренный южный ветер, а в восточной части страны - также западный ветер.

Температура воздуха поднимется до +10..+14 градусов.

В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +13 градусов, ветер слабо или умеренно будет дуть с юга.

Сегодня с утра местами в Курземе, Земгале и Рижском регионе из-за тумана видимость уменьшилась до 100 метров, а температура воздуха понизилась до +3 градусов.