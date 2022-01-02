В воскресенье ожидается сильный снег, синоптики предупреждают о ледяном дожде
Foto: LETA

В воскресенье в Латвии ожидаются снег и метель, в некоторых регионах пройдет сильный снегопад, меньше осадков будет на северо-востоке страны, прогнозируют синоптики.

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Начиная с западных регионов страны снег перейдет в ледяной дождь и дождь, во многих регионах образуется туман. В связи с прогнозируемым гололедом Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.

В центральных и юго-восточных регионах Латвии выпадет до 6 см снега.

Южный, юго-восточный ветер в порывах будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит от -5 до +5 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается сильный снег и метель, южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду. Во второй половине дня снег сменится ледяным дождем. Температура воздуха вечером составит около нуля градусов, образуется туман.

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LETA

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LETA
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