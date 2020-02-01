В воскресенье сохранится теплая и дождливая погода

В воскресенье, 2 февраля, в Латвии сохранится теплая, в основном пасмурная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

В субботу вечером и в ночь на воскресенье температура воздуха повысится до +5..+8 градусов, во многих местах будут побиты рекорды для 1 и 2 февраля. В воскресенье днем температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В основном сохранится пасмурная погода, временами будет идти дождь. Скорость западного ветра составит 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.

В Риге в воскресенье временами также ожидается дождь, небо будет облачным, температура воздуха составит +5..+8 градусов.