В воскресенье в Латвии начнется метеорологическая весна

В субботу в Курземе пришла оттепель, а в воскресенье она начнется уже на всей территории Латвии, прогнозируют синоптики.

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Ожидается, что среднесуточная температура воздуха будет плюсовой как в воскресенье, так и в течение всей следующей недели в целом по стране. Если этот прогноз сбудется, началом метеорологической весны будет считаться 21 февраля.

Завтра местами ожидается туман и мелкий дождь. Больше осадков, в основном в виде дождя, будет на северо-востоке страны.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение об обледенении дорог в восточной части Латвии.

Максимальная температура в воскресенье днем составит +1… + 6 градусов. Самый теплый день ожидается на западе Латвии.

В воскресенье в Риге не ожидается значительных осадков, ночью улицы и тротуары замерзнут, а днем будет переменная облачность. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, а днем поднимется до +4 градусов.