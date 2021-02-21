В воскресенье воздух прогреется до +6 градусов
Foto: F64

В воскресенье в Латвии температура воздуха составит +1 .. + 6 градусов, и самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

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Утром в воскресенье в Латвии было +1..+3 градуса, в восточных районах до -1. На севере Видземе идет ледяной дождь, небо облачное, видимость местами ухудшена из-за тумана.

Высота снежного покрова составляет от 2 см в Вентспилсе и 4 см в Павилосте до 30 см в Сигулде, 33 см в Дагде и 18 см в центре Риги.

Местами выглянет солнце, в Видземе и Латгале ожидается дождь, а также дымка. Ветер юго-западный, слабый или умеренный.

В Риге осадков не ожидается, временами будет солнечно, воздух прогреется до +5 градусов.

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LETA

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LETA

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