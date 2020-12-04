В выходные в Латвии - тепло и сильный ветер, на следующей неделе - мороз
Foto: F64

До начала следующей недели на территории Латвии будет дуть порывистый юго-восточный ветер, уменьшится облачность, вместо теплой погоды придут небольшие морозы, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные метеорологической модели Global Forecast System.

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В выходные ожидается преимущественно пасмурная погода, местами, в основном в восточных районах, будет моросить дождь. Скорость порывов южного, юго-восточного ветра - до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха составит от +1..+4 градусов в восточных районах до +4..+7 градусов на остальной территории страны.

Во воскресенье и ночь на понедельник облачность уменьшится. В начале следующей недели на всей территории страны установится ясная погода без осадков. Температура воздуха по ночам будет опускаться до -2..-7 градусов, местами в Видземе и Латгалии - до -10 градусов.

Согласно текущим прогнозам, во второй половине следующей недели может увеличиться облачность, возможны осадки, станет теплее.

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LETA

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