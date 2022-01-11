Вечером на востоке страны температура опустится ниже -20 градусов
Foto: DELFI

Во вторник вечером температура воздуха в Латвии при ясной и безветренной погоде резко понизится, прогнозируют синоптики.

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Минимальная температура воздуха вечером и в ночь на среду составит -10…-20 градусов, местами в Видземе, Латгале и Селии до -25 градусов, а под облаками на западе Курземе только -5…-9 градусов. Местами образуется иней.

В среду потеплеет, вечером температура воздуха составит от +4 градусов на западном побережье Курземе до -9 градусов на крайнем востоке страны.

Будет облачно, в Латгале более ясная погода. Днем во многих местах ожидается небольшой снег, который на западе Курземе сменится дождем. Ветер слабый и умеренный с юга, юго-запада, на побережье порывами до 14 метров в секунду.

В Риге в среду небо затянут облака, во второй половине дня ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью -11 градусов, в пригородах до -16 градусов. В среду вечером столбик термометра поднимется до -3 градусов.

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LETA

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LETA
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