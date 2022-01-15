Ветер немного успокоился, но обледенели дороги: в субботу будет переменчивая погода

В субботу, 15 января, в Латвии ожидается переменная облачность, во многих регионах будет солнечно, прогнозируют синоптики. На дорогах Латвии затруднено движение из-за обледенения.

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15 января существенных осадков в Латвии не ожидается, температура воздуха составит -1...+4 градуса. Северо-западный ветер станет слабее, но на морском побережье еще возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Риге субботний день будет преимущественно солнечным с порывистым северо-западным ветром, а температура воздуха составит +2...+3 градуса.

Утром в субботу на автодорогах в Латгале и Видземе образовался гололед, местами на дорогах снег, поэтому движение может быть затруднено, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi.

Транспортный департамент предупреждает, что в субботу температуры у дорожного полотна повсеместно минусовые, а температура воздуха выше нуля, поэтому на дорогах очень скользко.

Утром в субботу дорожное покрытие общегосударственных и основных шоссе преимущественно сухое или влажное. По многим регионам на трассах между колеями смесь льда и снега. На второстепенных дорогах местами гололедица, очень скользко. Ночью был сильный ветер, из-за этого на дорогах могут быть сломанные ветки и деревья, поэтому участникам движения следует проявлять осторожность.

Затруднено движение на государственных дорогах: на Сигулдском шоссе (A2) на участке от Смилтене до поворота на Вецлайцене, на Даугавспилсском шоссе (A6) от Саулкалне до Патерниеки, на шоссе Екабпилс - Терехово (A12) и Резекненском шоссе (A13), а также на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

На региональных автодорогах удовлетворительные обстоятельства движения утром в субботу наблюдаются в окрестностях Риги, Бауски, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Салдуса, Талси, Тукумса и Валмиеры.

Скользкие участки пути посыпают противоскользящими материалами, отдельные участки дороги очищаются от снега. На дорогах задействованы 97 единиц зимней техники.

За прошедшие сутки, 14 января, в Государственную пожарно-спасательную службу поступило более 150 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра, сообщили в ГПСС. Больше всего разрушений было в Риге и Рижском регионе, но вызовы поступали и из других регионов.

На Центральном рынке в Риге сильный ветер сорвал часть кровли на одном из павильонов, в Вентспилсе - кровлю общественного здания на улице Райня, а в Кулдиге на одноэтажное общественное здание упало дерево. В Ценской волости Елгавского края, в Риге на ул. Бебербекю и просп. Вецакю, а также в Адажи сломанные ветром деревья упали на жилые дома, а в Кегумсе ветер сломал и повалил на проезжую часть светофор и дорожные знаки.

В целом за 14 января ГПСС получила 247 вызовов, в том числе 22 на пожары, 208 - на спасательные работы, еще 17 вызовов были ложными.