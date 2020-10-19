Утром в понедельник, 19 октября, во многих частях Латвии периодически идет дождь, сопровождаемый местами даже снегом и градом. Как сообщает LETA, в Видземе уже образовался снежный покров - впервые за эту осень в Латвии.

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Pirmais sniegs Pārgaujas novada Braslā ap 02:30 pic.twitter.com/1pSiHs37E3 — Kaspars Krasts (@KasparsKrasts) October 18, 2020



В целом в понедельник по всей Латвии ожидается западный ветер до 15-20 метров в секунду, местами на побережье в Видземе - до 23 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Снег выпал и на участках Видземского шоссе, поэтому водителям следует быть особо острожными.

Šorīt, kā arī iepriekšējā naktī, gaisa temperatūrai esot ap 0°, vietām novērota snigšana. Autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, jo ceļi var būt slideni:exclamation:️:snow_cloud: pic.twitter.com/C0GlfJzy0M — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 19, 2020



До 2 ночи на вторник Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение на побережье. В Риге предупреждение действует до 18.00.

В большинстве регионов страны ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в Видземе, - осадки в виде дождя, снега и града.

Температура воздуха составит +4..+10 градусов.

В Риге возможны кратковременные осадки, западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду, температура воздуха составит около +8 градусов.