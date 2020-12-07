Вниманию водителей: на дорогах Курземе образовался лед, следует соблюдать осторожность

Утром в понедельник, 7 декабря, на автодорогах Курземе местами образовался лед, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

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В частности, водителям следует соблюдать особенную осторожность на участке Вентспилсского шоссе от Усмы до Вентспилса. Обледение дорожного покрытия констатировано и на ряде региональныз дорог - например, в окрестностях Валки.

Чтобы улучшить условия езды, на дорогах задействовано 10 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs. Водителей призывают выбирать соответствующую скорость движения и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.