Вниманию водителей: на дорогах Курземе образовался лед, следует соблюдать осторожность
Foto: F64

Утром в понедельник, 7 декабря, на автодорогах Курземе местами образовался лед, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

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В частности, водителям следует соблюдать особенную осторожность на участке Вентспилсского шоссе от Усмы до Вентспилса. Обледение дорожного покрытия констатировано и на ряде региональныз дорог - например, в окрестностях Валки.

Чтобы улучшить условия езды, на дорогах задействовано 10 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs. Водителей призывают выбирать соответствующую скорость движения и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

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Koncertzāle "Latvija" Вентспилс Курземе
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