Во вторник местами в Латвии еще пройдут кратковременные дожди
Foto: Pubicitātes attēls

Во вторник местами в Латвии еще пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В Курземе значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

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Во многих частях страны облачность уменьшится, самый солнечный день ожидается в Курземе. Слабый и умеренный юго-западный ветер сменится западным и северо-западным.

Температура воздуха повысится до +19…+24 градусов.

В Риге между облаков выглянет солнце, возможен кратковременный дождь, к вечеру погода прояснится. Юго-западный ветер, от слабого до умеренного, постепенно сменится северо-западным. Воздух прогреется до +22 градусов.

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LETA

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LETA
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