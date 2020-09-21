Во вторник ожидается более теплая и солнечная погода

Во вторник в Латвии ожидается более теплая и солнечная погода, только на севере страны сохранится облачность, прогнозируют синоптики.

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Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +7 градусов местами на юге страны до +14..+15 на побережье, днем потеплеет до +17..+23 градусов.

В Риге во вторник небо прояснится, температура воздуха составит от +11 градусов ночью до +22 градусов днем.