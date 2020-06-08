Во вторник ожидается дождь, гроза возможна главным образом в восточных районах

Во вторник во многих регионах Латвии временами ожидается дождь, гроза возможна главным образом на востоке страны, прогнозируют синоптики.

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В Курземе существенных осадков не ожидается. Ночью и с утра местами образуется туман. По всей стране будет большая облачность.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, на побережье - умеренный северный ветер, во время грозы возможны сильные порывы.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+14 градусов, на востоке Латвии - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +15..+24, на востоке страны - до +29 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, возможен туман. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем не превысит +20 градусов.