Во вторник ожидаются дожди и грозы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во вторник в Латвии будет облачно, почти по всей стране ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

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Местами пройдут ливни и грозы. В центральных и восточных регионах страны гроза будет сопровождаться не только интенсивным ливнем, но и градом диаметром до нескольких сантиметров и порывами ветра более 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +16..+21 градус, в Латгале - до +23 градусов.

В Риге будет облачно, ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит около +19 градусов.

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LETA

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LETA
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