Во вторник после прохладной ночи воздух прогреется до +23 градусов

В ночь на вторник температура воздуха в Латвии опустится до +6..+12 градусов, а днем составит +18..+23 градусов, прогнозируют синоптики.

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Сохранится переменная облачность, ночью и ранним утром местами ожидается туман. Также местами, в основном во второй половине дня в Курземе, пройдет кратковременный дождь.

Ночью ожидается слабый ветер или безветрие, днем - умеренный западный и северный ветер.

В Риге во вторник будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов в центре Риги и до +7..+10 градусов в окрестностях столицы. Днем температура воздуха в столице составит до +22 градусов.