Во вторник станет еще холоднее, самый большой мороз - в Латгале
Foto: F64

В ночь на вторник температура воздуха в Латвии понизится до -3..-8 градусов, а днем она не поднимется выше 0..-5 градусов, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Наибольший мороз сохранится в Латгале.

Погода будет сухой и преимущественно солнечной, в Курземе ожидается большее количество облаков.

Порывы юго-восточного ветра во многих районах - особенно на западе Латвии - достигнут 11-15 м/с.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Сила порывов юго-восточного ветра составит до 13 м/с, температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, а днем составит -2 градуса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro