Во вторник утром по всей Латвии ожидается небольшой мороз

Во вторник утром температура воздуха в Латвии понизится до -1...-7 градусов, прогнозируют синоптики.

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Самая низкая температура 9 ноября за последние годы была зарегистрирована в 2016 году — минус 13 градусов, и в тот год по всей стране уже образовался снежный покров.

Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха составит +1…+6 градусов.

В Риге температура воздуха утром во вторник понизится до -2 градусов, местами в пригородах — до -6 градусов, а днем составит +3…+4 градуса.