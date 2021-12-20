Во вторник во многих местах Латвии будет солнечно
Foto: F64

В понедельник вечером на большей части территории страны ожидается ясная погода, ночью — переменная облачность, время от времени будет идти снег, а во вторник во многих местах выглянет солнце, — прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Местами в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, в результате которого толщина снежного покрова увеличится на пять-шесть сантиметров. Автоводителям следует должны быть осторожными: на некоторых участках дороги обледенеют, а во время снегопада будет затруднена видимость.

Будет преобладать умеренный северо-западный, западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от -9 до -4 градусов, в восточной части страны мороз до -12 градусов.

Во вторник тучи рассеются, во многих местах будет солнечно. Местами снег. На некоторых участках дороги станут скользкими.

Температура воздуха от -9 градусов в окрестностях Мадоны до нуля у моря.

В Риге ночь на вторник ожидается облачная погода, также возможен снег. Северный ветер от слабого до умеренного, порывами 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит примерно -6 градусов.

Вторник в столице также будет пасмурным и временами снежным. Температура воздуха от -5 до -3 градусов.

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LETA

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LETA
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