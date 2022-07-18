Во вторник воздух прогреется до +24 градусов

Во вторник в Латвии немного повысится температура воздуха, а местами все еще пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Облаков будет много, днем более вероятен дождь в центральных и восточных регионах страны.

Будет дуть слабый юго-западный ветер, который днем сменяется западным, северо-западным ветром.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +9…+12 градусов на востоке Латвии до +15…+17 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Во вторник в Риге возможен кратковременный дождь, между облаков выглянет солнце. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер и температура воздуха понизится до +14 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов, а юго-западный ветер сменится северо-западным.