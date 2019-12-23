Во вторник возможны продолжительные дожди

Во вторник, 24 декабря, на территории Латвии сохранится теплая погода, осадков будет больше, чем в предыдущие дни, прогнозируют синоптики.

Ожидается преимущественно пасмурная и безветренная погода.

В ночь на вторник дожди пройдут преимущественно в Курземе, во вторник днем и вечером дожди пройдут на всей территории страны.

Температура воздуха ночью понизится до +2..+6 градусов, днем потеплеет до +4..+7 градусов.

В Риге в первой половине может моросить дождь, во второй половине дня и вечером ожидается продолжительный дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем - до +5 градусов.