Во второй половине дня и вечером ожидаются сильные дожди
Foto: LETA

В воскресенье во второй половине дня Латвию с юго-запада пересечет циклон, в Курземе объявлено оранжевое предупреждение в связи с ливнями, а в центральной части страны — желтое предупреждение.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в западных регионах сильные дожди ожидаются с 13 до 23 часов, а в центральных районах страны, включая Ригу, с 17 до 23 часов.

Во время дождей ожидаются опасные условия вождения из-за ограниченной видимости и аквапланирования. В некоторых местах возможно затопление низин.

Европейский центр экспериментального прогнозирования бурь сообщает, что грозы могут вызывать сильный град и разрушительные порывы ветра, существует небольшой риск образования местных вихрей. Эти явления более вероятны в воскресенье вечером в центральной и восточной части Латвии.

Преобладает слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, во второй половине дня в Курземе будет дуть ветер переменных направлений. Воздух прогреется до +23…+26 градусов, в Курземе — до +19…+23 градусов.

В Риге небо постепенно затянется облаками, юго-восточный ветер немного усилится, вечером ожидается дождь. Возможен сильный дождь, гроза и порывы ветра. Солнце прогреет воздух до +25 градусов.

Небольшой, но активный циклон приближается к Латвии из Польши.

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LETA

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LETA
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