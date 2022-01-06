Во второй половине следующей недели в Латвии снова потеплеет

В ближайшие дни Латвию накроют холодные воздушные массы, но во второй половине следующей недели вновь потеплеет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ближайшие дни температура воздуха будет отрицательной и только в светлое время суток она поднимется на несколько градусов выше нуля, а с середины следующей недели воздушные массы с запада достигнут Латвии и принесут с собой одновременно потепление и больше осадков.

В пятницу ночью ожидается переменная облачность, в некоторых регионах страны выпадет снег, на юго-западе Видземе толщина снежного покрова увеличится на несколько сантиметров. Воздух охладится до -5, -10 градусов, на побережье Курземе и Видземе температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.

Днем снег ожидается в основном на северо-востоке Латвии, в Видземе и Латгале западный ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду, в Курземе ветер будет слабым. После обеда осадки переместятся на юго-запад страны. Температура воздуха поднимется до 0..-3 градусов, на побережье — до 0..+3 градусов.

В субботу будет пасмурная погода, во многих регионах страны будет идти снег, местами - интенсивно. В Курземе толщина снежного покрова может увеличиться на два-четыре сантиметра. Дороги будут скользкими, возможны небольшие обледенения.

В воскресенье количество осадков уменьшится. Снег будет идти лишь местами новью, днем осадков не ожидается. Температура воздуха круглосуточно будет оставаться в диапазоне -1, -6 градусов.

В первой половине следующей недели над Латвией по-прежнему будут холодные воздушные массы. И в понедельник, и во вторник температура воздуха будет минусовой - ночью столбик термометра может опуститься до -10, -12 градусов. Будет слабый ветер, который во вторник повернется с юга. Существенных осадков не ожидается.

В первой половине следующей недели над Латвией по-прежнему будут преобладать холодные воздушные массы. И в понедельник, и во вторник температура воздуха будет держаться ниже нуля — ночью столбик термометра может опуститься до -10, -12 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В ночь на среду с запада придут теплые воздушные массы, которые принесут с собой потепление и осадки. Ветер усилится и местами будет достигать 20-21 м/с. Временами будет дождь и мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, оттепель не будет продолжительной и уже в следующие выходные с севера в страну прийдут более холодные воздушные массы, из-за чего температура воздуха будет постепенно понижаться.