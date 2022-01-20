Волны до 8 метров в высоту: в Вентспилсе усиливается ветер, в Балтийском море — красное предупреждение

В четверг, 20 января, до 9 часов утра скорость северо-западного ветра в порывах в Вентспилсском порту достигла 27 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В аэропорту Вентспилса и Лиепайском порту зарегистрированы порывы ветра до 23 метров в секунду, на главной станции метеонаблюдений в Лиепае — до 17 метров в секунду.

В других местах в западной и центральной частях страны усилится юго-западный ветер, который перейдет в западный ветер. В ближайшие часы во многих регионах ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

В Балтийском море ожидаются волны высотой до восьми метров, поэтому Метеорологический институт Финляндии объявил на море красный уровень опасности.

Ранее сообщалось, что на большей части территории Курземе будет дуть западный, северо-западный ветер с порывами до 21-26 м/с. В центральных и восточных регионах страны ожидается западный, юго-западный ветер, который в порывах достигнет 15-20 м/с, на побережье Видземе местами — до 22 м/с.

Автодороги обледенеют, движение местами будет затруднено из-за плохой видимости в метель и снежных заносов, могут ломаться деревья. Наиболее опасные условия движения ожидаются в Курземе. Начиная с полудня в Курземе не следует находиться на открытом воздухе.