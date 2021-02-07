Воскресенье будет солнечным, к вечеру опять похолодает ниже -20 градусов
Foto: F64

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, большее количество облаков будет в северо-восточных краях, местами пройдет небольшой снег, на побережье Рижского залива возможен сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

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Сохранится слабый ветер или безветрие. С утра температура воздуха составит до -28 градусов, а к середине дня она опустится до -4..-14 градусов. После заката солнца местами под ясным небом мороз опять увеличится до -20 градусов.

В Риге будет светить солнце, возможен снег. Вероятность осадков увеличится вечером и в ночь на понедельник. Будет дуть слабый ветер, днем температура воздуха составит около -8 градусов.

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LETA

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LETA
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