Впервые с ноября температура воздуха в Латвии в апреле упала ниже нормы

Средняя температура второй декады апреля в Латвии составила +4,7 градуса - на градус ниже климатической нормы, свидетельствуют обобщенные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В прошлый раз средняя температура воздуха декады в Латвии упала ниже многолетнего среднего значения в конце ноября, когда температура воздуха третьей декады месяца составила ноль градусов или на 0,3 градуса ниже нормы.

Самая низкая температура во вторую декаду апреля была зафиксирована 11 апреля в Руцаве, где она составила -4,9 градуса. В свою очередь выше всего, до +14,9 градуса, столбик термометра поднялся 13 апреля в Даугавпилсе.

Общее количество осадков в Латвии во второй декаде апреля составило 10,5 мм, что на 10% ниже нормы. Больше всего осадков, 25 мм, было в Сигулде, а меньше всего - в Добеле, где было зарегистрировано только 1,4 мм осадков.

Средняя температура первой декады апреля в Латвии составила +5,8 градуса или на 2,3 градуса выше нормы. 7 апреля температура воздуха впервые достигла +20 градусов, на 15 метеостанциях был побит рекорд тепла. Количество осадков в начале месяца было вдвое меньше, чем в середине.

Aprīļa 2. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija 1°C zem dekādes normas. Līdz ar to šī bija pirmā dekāde kopš oktobra sākuma, kura bija vismaz 1°C vēsāka par normu. Vairāk lasiet laika apstākļu apskatā: https://t.co/1edkDey8x0#klimats #MeteoLV pic.twitter.com/6qFP6gy6tO — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 21, 2020



