Вторая половина недели пройдет без солнца, с дождем и похолоданием до -6
Foto: LETA

Во второй половине этой недели погода в Латвии будет преимущественно облачной, местами с осадками, сообщает LETA.

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В четверг, 10 декабря, температура воздуха по-прежнему будет ниже нуля, возможен небольшой снег. Однако в пятницу потеплеет до -1..+2 градусов, и на большой части Латвии ожидается дождь.

В субботу, согласно прогнозу Global Forecast System, облачность рассеется и наступит новое похолодание до -6 градусов. В воскресенье возможен снег с небольшой минусовой температурой.

В свою очередь, следующая неделя пройдет при близкой к нулю температуре и незначительными осадками.

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rus.DELFI.lv

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