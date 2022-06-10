Выходные — солнечные, на следующей неделе похолодает

На следующей неделе немного похолодает и станет более ветрено, местами пройдут дожди.

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В эти выходные будет солнечно и облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +20..+24 градусов, но местами на побережье из-за ветра будет холоднее, только +16 градусов.

На следующей неделе температура воздуха опустится на несколько градусов. Во вторник в восточной части страны возможны ливни, но в большей части Латвии дожди будут кратковременными, местами ожидаются ливневые грозы.

Во второй половине следующей недели температура воздуха снова может подняться до +25, возможны осадки.