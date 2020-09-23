Завтрашний день в Латвии станет рекордно теплым
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Во второй половине дня в среду на большей части территории страны температура воздуха достигла +22..+25 градусов - столь высокая температура воздуха 23 сентября в Латвии зарегистрирована впервые за историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Синоптики прогнозируют, что в четверг ожидаются новые рекорды тепла.

Завтра облачность немного увеличится. Местами, преимущественно в Курземе, возможен кратковременный дождь и гроза.

В ночь на четверг будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха опустится до +9..+14 градусов, местами на востоке Латвии - до +6 градусов.

Днем ветер станет умеренным, температура воздуха достигнет +20..+25 градусов.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха составит от +13 градусов на восходе до +24 градусов во второй половине дня.

Рекорд тепла для 24 сентября был установлен пять лет назад в Латгале и составлял +24,9 градуса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту