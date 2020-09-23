Завтрашний день в Латвии станет рекордно теплым

Во второй половине дня в среду на большей части территории страны температура воздуха достигла +22..+25 градусов - столь высокая температура воздуха 23 сентября в Латвии зарегистрирована впервые за историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Синоптики прогнозируют, что в четверг ожидаются новые рекорды тепла.

Завтра облачность немного увеличится. Местами, преимущественно в Курземе, возможен кратковременный дождь и гроза.

В ночь на четверг будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха опустится до +9..+14 градусов, местами на востоке Латвии - до +6 градусов.

Днем ветер станет умеренным, температура воздуха достигнет +20..+25 градусов.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха составит от +13 градусов на восходе до +24 градусов во второй половине дня.

Рекорд тепла для 24 сентября был установлен пять лет назад в Латгале и составлял +24,9 градуса.