Желтое предупреждение: Латвию "накроет" дождь со снегом, возможна метель
Foto: F64

В субботу вечером и воскресенье в Латвии будет идти снег, возможна метель. В Курземе и центральной части страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

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Ожидается, что наибольшее количество осадков выпадет в западной части Видземе, где снежный покров может достичь 10 сантиметров.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Видземе, Латгалии и восточной части Земгале желтое предупреждение: в этих регионах ожидается снегопад, на улице ухудшится видимость, дороги обледенеют.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье днем дождь прекратится, облаков станет меньше, выглянет солнце.

Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который в воскресенье сменится северо-западным. Порывы ветра составят от 11 до 16 метров в секунду, на побережье — до 19 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от плюс одного до минус четырех градусов; днем воздух прогревается до +5 градусов.

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