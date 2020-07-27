Желтое предупреждение: на востоке Латвии ожидается сильная гроза

Вечером 27 июля в восточной части Латвии ожидается гроза, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Синоптики объявили желтое предупреждение.

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Ливни будут сопровождаться сильными порывами ветра, которые будут достигать 15-18 метров в секунду, и градом.

Ожидается, что ночью гроза стихнет.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что возможно затопление местных низменностей. Условия вождения на дороге могут быть затруднены из-за ограниченной видимости и аквапланирования.