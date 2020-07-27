Желтое предупреждение: на востоке Латвии ожидается сильная гроза
Foto: PantherMedia/Scanpix

Вечером 27 июля в восточной части Латвии ожидается гроза, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Синоптики объявили желтое предупреждение.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ливни будут сопровождаться сильными порывами ветра, которые будут достигать 15-18 метров в секунду, и градом.

Ожидается, что ночью гроза стихнет.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что возможно затопление местных низменностей. Условия вождения на дороге могут быть затруднены из-за ограниченной видимости и аквапланирования.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

www.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

www.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form