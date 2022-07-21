Желтое предупреждение: в пятницу воздух в Латвии прогреется до 32 градусов

Максимальная температура воздуха в пятницу в Латвии составит +28..+32 градуса, на западном побережье Курземе воздух прогреется до 25 градусов, прогнозируют синоптики.

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Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии объявил желтый уровень опасности из-за сильной жары по всей стране.

С юга будет дуть медленный ветер, днем ​​в Курземе будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью в пятницу будет составлять 12-17 градусов, на побережье — плюс 19 градусов.

В пятницу в Риге сохранится ясная погода, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +19 градусов, в окрестностях Риги — до +15..+17 градусов. Днем воздух прогреется до +31 градуса.