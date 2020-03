Зимой в Латвии было установлено 217 рекордов максимальной температуры воздуха

Минувшая зима в Латвии стала самой теплой в истории метеонаблюдений. Средняя температура за три месяца (декабрь-февраль) составила +2,7° C — это на 5,7° C выше нормы. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1924/25. Тогда средняя температура воздуха составила +1,0° C за весь зимний период, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Все зимние месяцы также были среди трех самых теплых месяцев в истории. Декабрь (средняя температура воздуха +2,7° C) оказался на третьей строчке в списке самых теплых месяцев, февраль (+2,2° C) занял второе место, а январь со средней температурой воздуха +3,1° C стал самым теплым месяцем зимы за всю историю метеонаблюдений.

Самая низкая температура воздуха этой зимой (-10,8° C) была зафиксирована 2 декабря в Зосени. Там самая низкая температура фиксируется каждую зиму в течение последних 60 лет, однако так тепло там еще никогда не было. Предыдущий рекорд, установленный в сезоне-1974/75 (-18,5° C), был побит на целых восемь градусов. Самая высокая температура воздуха этой зимой (+12,4° C) наблюдалась 17 февраля в Добеле — это новый рекорд максимальной температуры воздуха в Латвии за 17 февраля.

Всего на территории Латвии было зарегистрировано 217 рекордов максимальной температуры воздуха в течение зимнего периода. Сразу 182 рекорда были побиты в течение двух первых месяцев зимы. Для сравнения, в 2019 году, который был самым теплым в истории метеонаблюдейний до 2020 года, были побиты 317 рекордов максимальной температуры воздуха.

Этой зимой среднесуточный снежный покров в Айнажи, Елгаве, Колке, Лиепае, Павилосте, Руцаве и Вентспилсе не достиг и одного сантиметра. Больше всего дней со среднесуточным снежным покровом не менее одного сантиметра было в Алуксне (28).

Самый толстый снежный покров на станциях метеонаблюдения наблюдался в последний день зимы, 29 февраля, в Алуксне — 20 см, но в первые дни декабря, по наблюдениям жителей, примерно такой же снежный покров был в Малпилском, Ропажском и Огрском краях. Это самый тонкий максимальный снежный покров, который когда-либо фиксировался в Латвии с 1961 года. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2013/2014, когда минимальный снежный покров достиг 21 см.

Минувшей зимой циклоны из Атлантического океана часто пересекались в северной части Европы, в результате чего скорость ветра достигала штормовой силы в Латвии. Самые сильные порывы ветра этой зимой наблюдались 22 февраля, когда они достигли 30 метров в секунду в Даугавгриве (Рига).

Завершившаяся зима в Латвии со средней скоростью ветра 4,3 м/с (на 0,6 м/с выше нормы) вошла в число десяти самых ветреных зим с 1966 года, а в Бауске, Елгаве и Вентспилсе это была самая ветреная зима за всю историю метеонаблюдений по средней скорости ветра.

Меж тем максимальные порывы ветра в сезоне-2019/2020 в среднем достигали скорости 11,9 м/c — это второй показатель в истории за последние 54 года. Рекорд был установлен в сезоне-1988/1989 (12,1 м/с).

Этой зимой было 29 дней, когда максимальные порывы ветра в Латвии достигали отметки в 20 м/с. Это рекордное количество дней с сезона-1966/1967. Двадцать шесть дней такой ветер дул в Вентспилсе — новый рекорд для этой станции наблюдения.