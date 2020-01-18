Читатель: "RNP, не согласовав с жильцами смету, сделал ремонт за девять тысяч евро!"

Но как оказалось, в каждой шутке есть доля истины: когда жильцы дома получили коммунальные счета, куда была включена стоимость ремонтных мероприятий, они убедились в этом на собственном горьком опыте. Общая стоимость работ действительно оказалась "космической": полтора дня работ обошлись жильцам дома в 9552,91 евро.

Люди возмущены: почему домуправ не согласовал смету с жильцами? "Если бы мы знали, сколько это стоит, то не согласились бы на проведение этих работ или выбрали фирму, которая сделала бы ремонт дешевле", - говорит Андрей.

Расходы были распределены среди владельцев жилья пропорционально площади их квартир. Когда люди получили счёт за декабрь, некоторые из них не смогли сдержать своих негативных эмоций. "Не буду выплёскивать на бумагу все те эпитеты, которыми наградили работников RNP жильцы дома. Кто-то из них получил новогодний "подарок" в размере 500 - 600 евро, а кто-то и 900 евро. В итоге у некоторых пенсионеров счет за коммунальные услуги оказался выше их ежемесячной пенсии! Непонятно, почему был выставлен единый счет? Почему нельзя было "раскидать" эту сумму на несколько месяцев? - задается вопросом читатель. - Поистине гениальный лайфхак - не показав раздутую смету, произвести ремонт, а потом выставить кругленький счёт. Браво, Rīgas namu pārvaldnieks!"

RNP: о необходимости проведения работ жильцов предупреждали

Как сообщили на предприятии Rīgas namu pārvaldnieks, замена нижней разводки и стояков канализации включена в план работ с 2014 года, однако, решение владельцев квартир о выполнении этих работ и источник финансирования (накопленных средств недостаточно) получены не были.

Финансовые отчеты о прошедшем годе и планах ремонтных работ доступны на вортале e-parvaldnieks.lv и в деле дома, с которым можно ознакомиться, посетив соответствующий участок. Ежегодно в апреле на вортале публикуется новый отчет о периоде за прошлый год.

Что касается конкретного случая, то как заявили в RNP, в августе прошлого года были обследованы отводные трубы, магистральные трубы (лежаки) и стояки канализационной системы. "Во время обследования было констатировано, что трубы повреждены и происходит попадание грунта в канализационную систему. Это означает, что содержимое канализации также попадает в грунт. Наносить такой вред природе недопустимо! – говорит представитель RNP Лаура Валюма. По ее словам, владельцев квартир неоднократно (в том числе письменно) призывали явиться в участок, чтобы ознакомиться с ситуацией и возможными решениями для принятия решения.

"Владельцы квартир должны активно участвовать в управлении домом и принимать своевременные решения о необходимых ремонтных работах и финансировании, чтобы избежать аварийных ситуаций. Аварийные ситуации и работы по ликвидации последствий нельзя спрогнозировать. В данном жилом доме возникла аварийная ситуация, которую незамедлительно нужно было устранить, - говорит представитель RNP. – Учитывая, что проблема требовала незамедлительного вмешательства, а также то, что у дома не было достаточных финансовых накоплений, владельцев квартир созвали на общее собрание, чтобы принять решение о порядке проведения работ. Однако на собрании не был собран кворум и, учитывая то, что владельцы квартир не выбрали уполномоченное лицо от дома, в октябре 2019 года участок трубы в грунте был заменен во внеочередном порядке в рамках проведения аварийных ремонтных работ".

Пункт 23-й Правил Кабинета министров предусматривает, что управляющая компания после проведения аварийных ремонтных работ в течение двух недель должна проинформировать владельцев квартир о том, что было сделано и сколько это стоило.

"Владельцы квартир обязаны оплатить расходы на внеочередные ремонтные работы. У предприятия нет средств, чтобы кредитовать внеочередные ремонтные работы в многоквартирных жилых домах, однако, сейчас рассматриваются индивидуальные заявления о поэтапной выплате", - говорит Лаура Валюма.