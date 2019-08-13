Читатель возмущен открытием Alko Outlet в многоквартирном доме; в думе разводят руками

"В Марупе, в поселке Vecozolu nami в многоквартирном доме на улице Зелтриту только-только открылся новый магазин Alko Outlet", - не скрывает возмущения местный житель. По его словам, магазин находится среди квартир, в которых проживают семьи, и недалеко от детских садов и площадок, пишет delfi.lv.

"Здесь полно детей. Теперь со всей округи сюда будут ездить за выпивкой", - жалуется читатель. По словам мужчины, в поселке два детских сада, планируется строить еще один, а недалеко от магазина детские площадки.

"Порой напрашивается вопрос - здравый смысл вообще существует? Если даже закон подобное разрешает, может, надо было спросить у жителей их мнения? Неужели Alko Outlet - это то, что нужно жителям тихого и спокойного поселка?" - говорит читатель. По его мнению, алкоголем нужно разрешить торговать как минимум в 200 метрах от детсада и 100 метров от жилого дома.

Государственная служба доходов выдала предприятию Banderi S.IDE специальное разрешение (лицензию) на два торговых места для продажи алкоголя на улице Зелтриту 16-2 и Зелтриту 16-3.

В Марупской краевой думе подтвердили, что открытие магазина было согласовано. Все было сделано согласно закону Об обороте алкогольных напитков и строительным нормативам.

"Стройуправа Марупского края изначально акцептировала в проекте, что конкретные помещения будут использоваться для розничной торговли", - рассказала специалист по общественным отношениям Марупской краевой думы Илзе Жунде. Долгие годы в помещении, которое на данный момент разделено на два магазина, находился магазин Elvi.

"Мы понимаем возмущение читателя, однако, с точки зрения нормативного регулирования, все требования соблюдены. В данном случае единственным решением для жителей будет обратиться к законодателю с предложением пересмотреть существующий порядок", - резюмировала Жунде.

Согласно шестой статье закона Об обороте алкогольных напитков, розничная торговля алкогольными напитками запрещена в медицинских, и образовательных учреждениях, а также в учреждениях социального ухода; в помещениях и на территории полиции, армии и других военизированных формирований, в служебных гостиницах образовательных учреждений; в торговом месте, если оно расположено в многоквартирном доме и для входа используются помещения или лестница общего пользования.

По словам Жунде, до сих пор от жителей была получена только одна жалоба - от того самого читателя, который обратился в редакцию DELFI.