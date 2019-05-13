Читательница: "1а.lv продал телевизор с дефектом и отказывается возвращать деньги"

В редакцию портала DELFI обратилась женщина, которая утверждает, что интернет-магазин 1a.lv продал ей телевизор с дефектом, однако, возвращать деньги или менять товар продавец отказывается. В разговоре с DELFI магазин назвал ситуацию неприемлемой и объяснил, почему она возникла.

"Пишу в связи со статьей, которая вышла на портале DELFI и в которой в лидерах рынка упомянут интернет-магазин 1а.lv. История наша такова: приобретённый в этой организации телевизор оказался поврежденным - в левом верхнем углу были повреждения похожие на трещины и пятна. Проверить все ли в порядке при доставке нет возможности, так как курьер не будет ждать даже пока товар распакуем, тем более повреждение не было видно на невключённом телевизоре", - рассказывает Елена.

В итоге товар было решено вернуть обратно. "Нам отказали в возврате денег или обмене товара, мотивируя тем, что мы сами его и повредили, при этом не предоставив никаких доказательств. Мы просили хотя бы записи с камер погрузки товара, чтобы убедиться, что товар был отправлен целым.

После оставление жалобы на сайте 1а.lv в спешном порядке мне ответили на э-майл в 19:02: "Желаем проинформировать, что товар, зарегистрированный в сервисе 1a.lv отправлен в сервисный центр на диагностику" и внимание тут же пришло следующее сообщение: "Информируем, что товару, зарегистрированному в сервисе 1a.lv в гарантии отказано, так как констатировано, что нарушены условия эксплуатации товара". Связи с этим к компании вопрос: как проводится диагностика за минуту? И какая гарантия, если компания заведомо прислала испорченный товар? И какая эксплуатация, если эксплуатация даже не была начата. Мне предложили забрать телевизор, сами понимаете в каком состоянии - в том же,что и был им отдан", - возмущается женщина.

"Отдельная история - это работа их клиентского отдела: мило принимают товар, обещая благоприятный исход дела, и, похоже, специально затягивают ситуацию, чтобы впоследствии было сложнее собрать доказательства для суда для юридических лиц, а физическим лицам оформить возврат в течение 14 дней. Так как мы являемся юридическим лицом, на помощь PTAC можно не рассчитывать (для юридических лиц нет права возврата в течение 14 дней, что, кстати, нигде не афишируется).

1а.lv игнорирует составленное нашим юристом предупреждение и мы собираемся подавать в суд. Кстати, на портале sudzibas.lv имеются аналогичные жалобы клиентов".

По словам Елены, они также пытаются связаться с другими пострадавшим клиентами для совместной борьбы.

В интернет-магазине, куда DELFI обратился за комментарием, сообщили, что ситуация неприемлемая, поэтому в магазине попытались как можно быстрее найти решение. "Однако мы столкнулись с техническими проблемами со стороны поставщика - задержка с рассмотрением претензии и принятием окончательного решения. Работники предприятия, которые отказались производить обмен товара или возвращать деньги, не были информированы об этой ситуации, в результате на выдвинутую претензию предоставили клиенту неточный ответ. Как только мы получили ответ от поставщиков, незамедлительно вернули клиенту деньги, - говорит менеджер регионального маркетинга 1a.lv Элине Лиепиня.

Приносим извинения за возникшие неудобства, в дальнейшем будем еще более тщательно следить за тем, чтобы наши сотрудники были проинформированы о всех ситуациях и разработаем более строгие правила и сроки для поставщиков, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем".

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