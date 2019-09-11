Читательница: "Заплатила в PNB Banka за услуги LMT. Теперь на мне висит штраф"

В PNB Banka признали, что случай действительно не единичный. "После того как 15 августа банку приостановили возможность проведения финансовых операций, некоторые транзакции не были исполнены. Банк составил специальные списки подобных случаев (включая Татьянин) и со своей стороны делает все от него зависящее для скорейшего разрешения проблемы, например, отчеты о таких клиентах направлены поставщикам услуг (в том числе в LMT отчет был отправлен уже 30.08)​​", - говорится в комментарии PNB Banka.

"В обычной ситуации все выполненные переводы для оплаты счетов LMT были бы обобщены банком PNB Banka и на следующий рабочий день вместе с платежной информацией банк перечислил бы деньги на счет LMT. Мы, в свою очередь, после этого эти платежи разместили был в нашей расчётной системе", - говорит руководитель отдела общественных отношений LMT Валдис Ялинскис. Однако, на сей раз схема дала сбой.

"16 августа, то есть на следующий день после того как работа банка была приостановлена, мы не получили никакой информации о выполненных 15 августа платежах, также мы не получили денежный перевод за услуги LMT. Таким образом в нашем распоряжении не было информации, были ли в PNB Banka произведены переводы для оплаты счетов LMT. Конечно, ситуация была необычной, поэтому мы сразу связались с представителем банка и выяснили, что банк в курсе, проблему решает, однако, ничего конкретного ответить не может".

Из банка был получен следующий ответ:

Добрый день!

К сожалению, в данный момент не можем дать Вам ответ.

Данный вопрос находится на рассмотрении.

Как только будет известна какая-либо информация, Банк даст знать.

Благодарим за понимание!

Labdien!

Diemžēl, uz doto brīdi nevaram Jums sniegt atbildi.

Dotais jautājums ir izskatīšanā.

Tiklīdz būs zināma konkrēta informācija, Banka Jums dos ziņu.

Paldies par sapratni!

По словам представителям LMT, информацию об оплате счетов компания получила только 30 августа и на следующий рабочий день, 2 сентября, снова связалась с PBN banka, чтобы выяснить, будут ли в ближайшее время перечислены деньги. Из банка пришел ответ:

Добрый день!

К сожалению, в данный момент неизвестно, будут ли перечислены денежные средства.

Как только будет известна какая-либо информация, мы проинформируем.

Labdien!

Diemžēl, uz doto brīdi nav zināms vai naudas līdzekļi tiks pārskaitīti.

Tiklīdz būs zināma kāda informāciju, mēs informēsim.

"10 сентября мы связались с представителем Комиссии рынка финансов и капитала, который в телефонном разговоре заверил, что знает о данной ситуации и в течение недели планирует найти решение, - рассказывает Валдис Ялинскис.

По его словам, клиентам LMT, оплатившим счета 15 августа, беспокоится не стоит: "Поставка услуг прекращена не будет и мы не планируем выставлять штрафные санкции за просроченный платеж. Сумма вашего долга по-прежнему будет показываться в системе самообслуживания "Mans LMT", однако, на данный момент сообщение носит информационный характер. Также хотели бы проинформировать тех клиентов, которые, возможно, произвели повторный платеж за услуги LMT в филиале другого банка или центре обслуживания клиентов. После того как ситуация будет разрешена, перечисленная PNB banka сумма будет зачислена как аванс для оплаты следующего счета. Или же вы сможете обращаться к нам и мы перечислим эти деньги на указанный вами счет".

Как сообщалось ранее, с 15 августа, полностью остановлена деятельность PNB banka. Согласно решению FKTK в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.

В этом году банк в своем сообщении для прессы утверждал, что две трети из почти 100 тысяч клиентов PNB — пожилые люди. По данным FKTK, в конце 2018 года у банка было 68 974 клиентов (64 691 — частные лица). Количество сотрудников банка составляет почти 500 человек. С точки зрения размера активов PNB Banka в конце 2018 года занимал шестое место в Латвии.