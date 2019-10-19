"Эти деньги ничьи?" Семья удивлена поведением полицейских после кражи пожертвований

В минувшее воскресенье, 13 октября в кофейном домике "Kurts Coffee" у Верманского парка незнакомка украла коробку с пожертвованиями. Деньги собирались на реабилитацию ребенка хозяев кафе. В полиции возбудили уголовный процесс, однако, семью удивило равнодушие стражей порядка, пишет delfi.lv.

* Кетии Карлсоне 30 лет, она мама троих детей, предпринимательница и любящая жена. Женщина руководит салоном красоты, но многие ее знают как маму Курта - семилетнего мальчика с особыми потребностями. Год назад Кетия с супругом открыли в Риге кофейный домик "Kurts Coffee'', цель которого получить средства на реабилитацию Курта. Больше об этой удивительной семье можно прочитать в рубрике Viņa.

Кетия рассказала, что как только семья узнала об украденной коробке с пожертвованиями, ее муж Эрик отправился писать заявление в полицию. На оформление протокола ушло несколько часов. Кроме того, работница участка не торопилась принимать заявление, указывая, что это пожертвования и они никому не принадлежат.

"В участке мне сказали, что нет смысла писать заявление об украденных деньгах, только о самой копилке, которая стоит два евро. Мне пояснили, что от этих пожертвованных денег люди отказались", - в телефонном разговоре рассказал хозяин кафе Эрик.

Когда мужчина не согласился с представленными доводами, сотрудница полиции обещала позвать начальника. Однако потом изменила свою позицию и приняла заявление со словами: "Это было лишь мое мнение".

В среду, 16 октября, после посещения полицейского участка, у Эрика возникли подозрения о продвижении расследования. "На мой взгляд, это несложное дело - на противоположной стороне улицы есть камеры видеонаблюдения, по записям можно идентифицировать вора", - говорит Эрик.

По словам супругов, дело не столько в деньгах, сколько в том, что по улицам спокойно разгуливает воровка. По словам Кетии, воровку в окрестностях хорошо знают, она совершала кражи и в других магазинах. В их кафе она заказала два кофе, а пока их готовили, просто взяла коробку с пожертвованиями и ушла.