"Эти деньги ничьи?" Семья удивлена поведением полицейских после кражи пожертвований

В минувшее воскресенье, 13 октября в кофейном домике "Kurts Coffee" у Верманского парка незнакомка украла коробку с пожертвованиями. Деньги собирались на реабилитацию ребенка хозяев кафе. В полиции возбудили уголовный процесс, однако, семью удивило равнодушие стражей порядка, пишет delfi.lv.
* Кетии Карлсоне 30 лет, она мама троих детей, предпринимательница и любящая жена. Женщина руководит салоном красоты, но многие ее знают как маму Курта - семилетнего мальчика с особыми потребностями. Год назад Кетия с супругом открыли в Риге кофейный домик "Kurts Coffee'', цель которого получить средства на реабилитацию Курта. Больше об этой удивительной семье можно прочитать в рубрике Viņa.
Кетия рассказала, что как только семья узнала об украденной коробке с пожертвованиями, ее муж Эрик отправился писать заявление в полицию. На оформление протокола ушло несколько часов. Кроме того, работница участка не торопилась принимать заявление, указывая, что это пожертвования и они никому не принадлежат.
"В участке мне сказали, что нет смысла писать заявление об украденных деньгах, только о самой копилке, которая стоит два евро. Мне пояснили, что от этих пожертвованных денег люди отказались", - в телефонном разговоре рассказал хозяин кафе Эрик.
Когда мужчина не согласился с представленными доводами, сотрудница полиции обещала позвать начальника. Однако потом изменила свою позицию и приняла заявление со словами: "Это было лишь мое мнение".
В среду, 16 октября, после посещения полицейского участка, у Эрика возникли подозрения о продвижении расследования. "На мой взгляд, это несложное дело - на противоположной стороне улицы есть камеры видеонаблюдения, по записям можно идентифицировать вора", - говорит Эрик.
По словам супругов, дело не столько в деньгах, сколько в том, что по улицам спокойно разгуливает воровка. По словам Кетии, воровку в окрестностях хорошо знают, она совершала кражи и в других магазинах. В их кафе она заказала два кофе, а пока их готовили, просто взяла коробку с пожертвованиями и ушла.
В полиции подтвердили, что 13 октября в участке "Центрс" Рижского регионального управления Государственной полиции было зафиксировано заявление о краже из кофейного домика. По факту был возбужден уголовный процесс по статье 180-й Уголовного закона. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до года, принудительные работы или денежный штраф.
Отвечая на вопрос, почему сотрудница полиции сначала не хотела принимать заявление, представитель Госполиции Элина Приедите отметила, что заявитель и их сотрудник, видимо, не поняли друг друга.
Присяжный адвокат Виктория Яркина поясняет: пожертвования принадлежат тому человеку, для которого они собирались. В конкретном случае они принадлежат мальчику Курту, в свою очередь, его законными представителями являются родители, поэтому они являются потерпевшими.
"Во-первых, хочу заострить внимание на том, что о краже обязательно нужно сообщать в полицию, независимо от того, насколько большой была сумма, так как даже за кражу в небольшом объеме - в размере до одной месячной зарплаты - предусмотрена уголовная ответственность, - говорит Яркина - Конкретный случай важен также с этической точки зрения. Воровать у людей, которым деньги нужны на лечение, аморально".
Если виновное лицо удастся найти, пострадавший может обратиться в суд с требованием вернуть украденную сумму.
В благотворительной организации "Ziedot.lv" сообщили, что в их практике также были случаи кражи ящичков для пожертвований, однако, сотрудничество с полиций всегда было положительным. "Я помню три таких случая, и полиция всегда сразу принимала заявление и начинала расследование", - говорит представитель организации Илзе Ошане. Во всех случаях виновные были найдены, организация также участвовала в судебных заседаниях.
"Правда, нужно отметить, что украденные деньги и компенсацию за копилку в размере 15 евро, организация не получила. Но хорошая новость заключается в том, что виновных удалось найти и призвать к ответственности", - говорит представитель организации, добавляя, что один процесс обычно длится примерно год. Деньги, которые находились в украденных ящичках для пожертвований, предназначались для тяжелобольных детей.
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