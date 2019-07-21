Читательница DELFI Репортера Илзе Баньгере пошла в лес за грибами и сделала необычную находку — большой сдвоенный боровик. Женщина поделилась фотографиями с редакцией.

"Одна шляпка и две ножки. Очень необычный боровик", — написала Илзе в письме с фотографиями, сделанными с разных ракурсов.

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