Читательница DELFI Репортера Илзе Баньгере пошла в лес за грибами и сделала необычную находку — большой сдвоенный боровик. Женщина поделилась фотографиями с редакцией.
"Одна шляпка и две ножки. Очень необычный боровик", — написала Илзе в письме с фотографиями, сделанными с разных ракурсов.
Если и вы стали обладателем огромного трофея, то ждем ваш рассказ и фото. Отправить репортаж можно на электронную почту reporter@delfi.lv или через специальную форму.
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