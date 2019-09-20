ФОТО: как прошел концерт группы "Алиса" в Риге

В Риге слушатели первыми услышали песни из одноименного альбома - в Москве и Санкт-Петербурге концертная программа "Посолонь" будет представлена лишь в ноябре.

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