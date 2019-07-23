Читатель Delfi Репортера запечатлел нарушения правил парковки в Риге. В общей сложности в галерее с десятью фотографиями представлен широкий спектр "хулиганов" — как тех, кто заехал на "зеленую зону", так и тех, кто оставил машину на тротуарах и в местах для инвалидов.

"В двух словах, водители в Латвии становятся все более бесстыжими и стараются нагло жульничать и парковать свои машины, где попало, с мыслью, что никто не вызовет муниципальную полицию", — пишет Дайнис.

"Я думаю, что 80% нарушителям повезло, потому что не все используют мобильное приложение Рижской муниципальной полиции для сообщения о нарушениях правил дорожного движения.

Считаю, что если бы больше людей были вовлечены в поддержание порядка, мы могли бы постепенно избавиться от этих бесстыдных водителей, которые откровенно игнорируют правила дорожного движения", — убежден читатель.

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