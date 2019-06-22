ФОТО: На Amazon и Ebay продают куклу латышского легионера SS
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На Amazon и Ebay можно найти куклу, которая создана по подобию латышских легионеров времен Второй мировой войны, сообщил порталу DELFI внимательный читатель.

Игровую и коллекционную куклу “Стефанс Касаткинс” создала гонконгская компания Dragon Models Limited. На её страничке в Интернете указано, что Стефанс впервые был произведен и продавался ещё в 2003 году.

Кукла Стефанс не является аутентичной копией внешнего вида латышских легионеров - единственная связь с легионом это значок “солнышка” на воротнике куртки - исторически это был символ Латвийской армии.

В описании куклы упомянут Данциг или современный Гданьск, а также указано, что Стефанс был рядовым в 15 оружейной дивизии гренадёров SS.

Стоимость куклы составляет от 39 до 79 долларов США, без доставки.

rus.DELFI.lv
 
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