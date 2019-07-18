ФОТО. Новые проблемы улицы Кр. Барона: провалилась грядка с кустами

"Беды улицы Кр. Барона продолжаются", - пишет читатель DELFI Яна. Она сфотографировала, как провалились зеленые насаждения вдоль дороги.
"12 июля, проходя мимо бывшего Дворца спорта, открылся вот такой вид — провалилась вся зелёная зона вместе с кустами", - пишет Яна.
В Департаменте сообщения Рижской думы подтвердили, что часть зелёной зоны на улице Барона провалилась вместе с кустами, некоторые кусты пропали.
"Содержателям улицы дано задание незамедлительно исправить дефект и засыпать яму землей и опилками", - указали в департаменте. Там пока не могут сказать, почему грядка провалилась.
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