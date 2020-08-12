ФОТО. У посольства Белоруссии в Латвии прошел одиночный пикет, звучали песни Цоя
Foto: Aculiecinieka foto

Рижанин Вадим в минувший вторник стал свидетелем одиночного пикета напротив посольства Республики Беларусь в Латвии.

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ФОТО. У посольства Белоруссии в Латвии прошел одиночный пикет, звучали песни Цоя
Foto: Aculiecinieka foto

По его словам, днем возле посольства появился молодой мужчина, который прикрепил к забору напротив здания посольства плакат с надписью "Вместе" и с изображением сердца, сжатого кулака и распространённым жестом "Виктория", означающим победу или мир.

Также мужчина принес с собой колонку и ставил песни Виктора Цоя, включая "Перемен!".

Акция носила мирный характер, однако вскоре на вызов приехала полиция.

ФОТО. У посольства Белоруссии в Латвии прошел одиночный пикет, звучали песни Цоя
Foto: Aculiecinieka foto
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