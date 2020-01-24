Фоторадары на дорогах снова переворачивают в обратную сторону, полиция объясняет причины

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, что сразу в нескольких местах на дорогах Латвии стационарные фоторадары вновь поворачивают в обратном направлении. В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) подтвердили порталу Delfi, что в настоящее время по согласованию с Государственной полицией в местах действия стационарных фоторадаров на дорогах меняется направление фиксирования скорости транспортных средств.

"Допустимую скорость на дорогах нужно соблюдать и до, и после радара, а направление фиксирования скорости определяет Госполиция", — объяснил порталу Delfi специалист CSDD по связям с общественностью Роланд Румба.

"К сожалению, водители во многих случаях соблюдают скорость лишь на том участке маршрута, где установлен фоторадар. Однако задача водителей не думать о том, в каком направлении радар фиксирует скорость, а соблюдать ограничения по скорости на всем участке маршрута. Чтобы привить водителям дисциплину, Государственная полиция решила поменять направление фиксирования скорости некоторых фоторадаров, — объяснила старший специалист отдела Госполиции по связям с общественностью Лина Кальке. — Напоминаем, что радары устанавливаются на тех участках дороги, где существуют потенциальные угрозы безопасности".

Это уже второй случай в истории, когда ответственные лица сразу в нескольких местах переворачивают радары так, чтобы они фиксировали скорость движения транспортных средств в обратном направлении. Впервые подобные работы проводились в мае прошлого года.

Судя по фотографиям очевидцев, направление фиксирования скорости поменяли фоторадары, установленные возле Калнциемского моста, Южного моста, на Юрмальской трассе и в других местах.