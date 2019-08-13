Когда убьют, тогда и приходите. Об угрозах пьяного бомжа в автобусе и попытке вызвать полицию

"Периодически в общественном транспорте Риги мелькают плакаты, призывающие не терпеть шумных-пьяных-плохо пахнущих пассажиров и смело звонить в полицию или обращаться к водителю транспортного средства. По большому счету, не особо опрятные пассажиры (если уж совсем от запаха слезу не вышибает) мне безразличны. Пусть себе катаются. Но эти строки не о них, а о нашей доблестной, отзывчивой и, конечно же, справедливой полиции", - пишет Ольга.

"Итак, на часах 20:45, меня вместе с 4-х летним ребенком угораздило сесть в автобус. Сразу оговорюсь, что ребенок вел себя тихо, а свободных мест было полно, - рассказывает читательница. - И надо же - через проход от нас сидел очень неопрятный мужчина, в простонародье бомж, которого мы бы и не заметили, если бы в нашу сторону не посыпалась пьяная ругань и угрозы. "Зачем терпеть и бояться за себя и ребенка", - подумала я и заявила неадекватному пассажиру, что позвоню в полицию, ведь именно к таким действиям призывают меня постеры в транспорте и на остановках. Сказано - сделано: взяла телефон и позвонила 110.

Невозмутимый голос на том конце провода, выслушав мой рассказ про бомжа в транспорте и угрозы, бесхитростно спросил: "Ну а что вы от нас-то хотите?" В ответ на то, что мне угрожают, был дан ответ: "Вы понимаете, что он выйдет, и когда патруль приедет, никого уже не будет на месте? Если человек вам угрожает, вы должны вместе с этим человеком дождаться патрульных, они приедут и составят протокол". В общем, все предсказуемо. Закон суров.

Я понимаю, это классика жанра - "когда убьют, тогда и приходите". Да и ладно бы с ними, наивно ждать от полиции энтузиазма, но зачем тогда выпрыгивать из штанов и просить пассажиров, если чуть что, смело звоните 110, "а там мы как только так сразу"? Если нет отработанной системы быстрого реагирования на происшествия в транспорте - толку во всем этом ноль. С точно таким же успехом можно было бы развесить объявления: "Каждый сам за себя!" и "Если драка неизбежна - бей первым". Как минимум бы сэкономили на услугах карикатуриста.

Мораль сей басни: борьба за безопасность в общественном транспорте, как и многое другое у нас в стране, закончилась на стадии размещения и изготовления абсолютно бесполезной социальной рекламы.

К счастью, бездомный, видя и слыша, что я говорю с полицией, решил от греха подальше сразу ретироваться, но тут уж скажем откровенно - повезло, пугливый попался. С таким же успехом могла позвонить мужу и дожидаться его приезда - так бомж хотя бы получил честно заработанный пинок под зад, и без всякого протокола. А всем остальным напоминаю - спасение утопающих дело рук самих утопающих, перцовый баллончик и всё такое".

Комментарий Рижской полиции самоуправления:



"Специфика общественного транспорта такова, что он постоянно находится в движении. Это значит, что в тот момент, когда полиция получает вызов, необходимо получить по возможности точную информацию — маршрут, направление, бортовой номер и местонахождение в конкретный момент. Если в общественном транспорте происходит нарушение , то нужно сообщить в полицию и полицейские попытаются конкретный транспорт перехватить на одной из следующих остановок. Стражам порядка зачастую таким образом удается задержать нарушителей. Однако, нужно считаться с тем, что полицейский не будет на месте сию же минуту и нужно будет подождать".

