"Меня с сотрясением мозга бросили в Паневежисе!" Известный дизайнер Александр Бибергал против Lux Express

Живущий в Лос-Анжелесе и гостящий на родине известный дизайнер Александр Бибергал, автор большинства президентских нарядов Вайры Вике-Фрейберги, обратился в DELFI-Репортер, чтобы рассказать о действиях сотрудников автобусной компании Lux Express, которые привели его к расходам и доставили моральный ущерб. В компании не согласны с обвинениями в свой адрес, а поведение клиента называют непонятным и подозрительным.

Эта история началась в Вильнюсе, где дизайнер оказался проездом. Вот как сам Бибергал описывает случившееся: "В Вильнюсе я пошел на ужин в ресторан, где ударился головой об косяк двери в туалете — она была невероятно низкой, а указатель "Пригните голову!" отсутствовал. Почувствовал себя очень плохо, но не осознал насколько. Вернулся в отель, купил билет на автобус Lux Express в Ригу (16.09 в 22.30). Пришел к десяти вечера на посадку, а водитель говорит: "Вы в неадекватном состоянии — вам отказано в поездке!" Я не принимал алкоголь, но мне пришлось выпить медикаменты от головной боли.

В тот вечер Бибергал так и не уехал. "Я снова зарезервировал гостиницу и вернулся. Позвонил в посольство США — они рекомендовали вызвать "Скорую помощь" и зафиксировать состояние. Я это и сделал. В больницу я ехать отказался, потому что у меня была лишь латвийская медицинская страховка. Также я вызвал в номер полицию — они составили рапорт. На другой день менеджер отеля купил мне новый билет на автобус — на 17 сентября в 12.30".

По словам Бибергала, в дороге ему стало дурно, о чем он сообщил водителю и попросил довезти до Бауски — ближайшего города Латвии, где есть больница. "Ехать туда было минут сорок, но он созвонился с Lux Express – ему сказали тормозить в Паневежисе. Он остановился около бензоколонки. Я попросил выйти (это была безопасная зона), чтобы подышать (у меня кружилась голова) — он не открывал дверь и продолжал говорить по телефону. Потом он открыл, я вышел, меня взяла "Скорая" и отвезла в больницу Паневежиса, где меня продержали до десяти вечера. И выставили счет за услуги 500 евро".

Бибергал заверил, что по телефону менеджер Lux Express сказал не волноваться и обещал, что вечерний автобус заберет его из Паневежиса и отвезет в Латвию: "Они обещали сами все организовать. Но так и не позвонили. Выйдя из больницы, я сам с ними связался и спросил: что делать? Они ответили: автобус пять минут назад проехал мимо. Я сказал, что могу догнать на такси — они ответили, что не могут останавливаться в пути. Я поехал на автовокзал (еще 10 евро) — оказалось, что больше автобусов на Ригу в тот день нет. А чувствовал я себя очень плохо. В итоге вызвал такси Bolt и еду за 88 евро.

В Риге пошел в больницу и зафиксировал сотрясение мозга. Потом я десятки раз пытался связаться с менеджерами Lux Express – их ответ был одинаковым: мы с вами свяжемся. В одном ответе мне рекомендовали обращаться в мою страховую компанию, но в Литве у меня не было страховки путешествия. Зашел к ним в офис — менеджер сказала, что все передаст начальству. Прошло десять дней — ни ответа, ни привета".

Что требует Александр Бибергал от Lux Express? Он хочет получить компенсацию и объяснений, почему водитель бросил его в Паневежисе (хотя он просил в Бауске) и почему никто не забрал из больницы. "На моем месте мог быть любой другой человек, - убежден дизайнер. - Я хочу убедиться, что компания Lux Express задумается о своем отношении к клиентам".

В компании Lux Express подтвердили, что были зафиксированы две отдельные ситуации с данным клиентом. "Пассажир не был допущен на рейс в 22.30 из Вильнюса в Ригу, так как находился в довольно сильном алкогольном опьянении. Кроме того, у него не был куплен билет. Он пытался показать в мобильном телефоне якобы электронный билет, но на самом деле просто открыл нашу систему", - говорит представитель компании Кришьянис Рекис.

Во время поездки, которая состоялась на следующий день, данный пассажир заявил, что ему плохо и требуется "скорая". При этом он требовал, чтобы "скорая" приехала в Бауску, до которой было еще полтора часа езды. Мы несем ответственность за безопасность наших пассажиров, поэтому, чтобы не ждать, пока мужчине станет еще хуже, было принято решение о вынужденной остановке в Паневежисе".

Отвечая на вопрос, почему водитель не открыл дверь, чтобы пассажир вышел подышать свежим воздухом, представитель Lux Express снова сослался на то, что они несут ответственность за безопасность пассажиров и по правилам, не могут выпускать людей в неположенном месте. Он также добавил, что в автобусах работают кондиционеры.

"Незадолго до приезда скорой, пассажиру все же разрешили выйти на улицу, и первое, что он сделал - закурил. Довольно странное поведение для человека, которому очень плохо и срочно требуется скорая, - говорит Рекис.

Однако, наша компания решила пойти навстречу пассажиру - ему предложили бесплатный билет от Панежевиса до Риги и дали номер службы поддержки клиентов. Мужчине требовалось позвонить по этому номеру, чтобы мы могли зарегистрировать для него бесплатный билет. Звонки обслуживаются круглосуточно. Вместо того, чтобы позвонить, он в полдевятого вечера написал электронное письмо, в котором сообщил, что вышел из больницы. И получил автоматический ответ, что письмо принято к рассмотрению. На следующий день, 18 сентября, мужчине сообщили, что для него зарезервирован билет на 15.50, на что он ответил, что накануне вечером взял такси и уже находится в Риге".

Что касается претензий относительно того, что компания не идет контакт, Кришьянис Рекис ответил следующее:

"21.09 мы отправили клиенту письмо, в котором разъяснили ситуацию и предложили обратиться к страховщику. В тот же день клиент ответил двумя письмами, в которых отверг возможности страхования, а также заявил, что ему не нужны наши объяснения и извинения. Также он заявил о поднятии ажиотажа вокруг этой ситуации.

Последняя переписка состоялась 26.09, когда клиент прислал сообщение о том, что уже неделю не получает ответов на вопросы, хотя мы уже все объяснили и ответили. Поведение клиента в данной ситуации является подозрительным и непонятным. Считаем, что со своей стороны мы сделали все, что в наших силах и действовали согласно установленному порядку".

На вопрос DELFI-Репортер, был ли Александр Бибергал в состоянии алкогольного опьянения, дизайнер ответил категорическим "нет". В ресторане, где он получил травму головы, утверждает Бибергал, выпил всего один бокал сидра (в доказательство модельер прислал чек из ресторана). Перед посадкой в автобус дизайнер, по его словам, принимал лишь необходимые в его состоянии медикаменты.