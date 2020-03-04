"Между Россией и эвтаназией я бы выбрал эвтаназию". Взявший границу Эстонии на таран житель Петербурга получил приговор

2 марта Вируский уездный суд признал 49-летнего гражданина Российской Федерации виновным в незаконном пересечении границы Эстонской Республики и приговорил его к трем месяцам лишения свободы. Свой поступок мужчина объяснил тем, что у него было тяжелое психичеcкое напряжение, и он просто не выдержал, сообщает rus.delfi.ee.

Что произошло?



Согласно обвинению, в ночь на 1 марта на нарвском пограничном пункте водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавший со стороны России, не остановил свою машину у шлагбаума и раздвижных ворот для пограничного контроля, проигнорировал знак сотрудника полиции остановиться и продолжил движение в сторону Эстонии.

Незаконное пересечение границы предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года. По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Марины Загорец, при определении наказания прокуратура учитывала, что речь не идет о злостном нарушителе. "У мужчины не было непосредственной цели проникнуть на территорию Эстонии с игнорированием распоряжений сотрудников правоохранительных органов. Его действия были обусловлены психическим состоянием", — пояснила Загорец.

Осужденный должен уплатить также судебные издержки.

"У меня не было четкого плана. Когда я увидел знак "Нарва", я понял, что Эстония. У меня не было с собой документов. И я просто поехал вперёд. Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская", — приводит слова подсудимого (жителя Санкт-Петербурга Анатолия Богданова) rus.err.

По словам Богданова, на российской границе он не предъявлял никаких документов, потому что проехал ее быстро. "Таран — оружие героев", — не стал вдаваться в детали нарушитель.

"Я пересек границу, понял, что в Эстонии. Была ночь, и никого на улицах не было. Я проехал несколько кварталов, вышел, остановил такси, сказал, что незаконно пересек границу и попросил вызвать полицию. Приехал патруль и меня арестовали", — добавил Богданов.

Богданова арестовали на три месяца за незаконное пересечение границы и оштрафовали на 506 евро. Он не возражал против съемок в зале суда и после оглашения прокомментировал таран: ”Если кто-то решит повторить мой подвиг, то лучше не надо. Купите шенген и хотя бы эстонские ворота не ломайте, будет дешевле”.

Бизнесмен, потерявший ноги

Богданов любит пошутить и не чужд самоиронии, подтвердили ”Фонтанке” его коллеги по бизнесу. ”Анатолий странный, но эрудированный, добрый и хороший человек, — дополняет портрет владелец хостинговой компании и создатель проекта по оценке эффективности блокировок сайтов ”Эшер II” Филипп Кулин. — Он очень любил Вуоксу. У него в Карелии своя надувная лодка моторная. Есть свои места прикормленные. Спиннинг, щука — вот это все. Мы как-то говорили о бизнесе в Эстонии. Это лет десять назад было, но дальше разговоров тема не пошла”.

В то время предприниматель развивал компанию ”Нетфокс”, которая предоставляет услуги регистрации доменов и размещения сайтов в Интернете, владеет собственными серверами хостинга. Богданов следовал моде. В 2010 году он зарегистрировал товарный знак перспективного геодомена ”СПб.РФ”.

С заграничной IT-экспансией у бизнесмена не сложилось из-за тяжелой дорожной аварии. Утром 17 февраля 2011 года на скользком Малоохтинском мосту столкнулись четыре автомобиля. ”Митсубиси” Богданова и его самого насквозь прошило рельсом заграждения. Его госпитализировали с массированной кровопотерей и без шанса на прежнюю жизнь. Его сыну был месяц.

”Он всегда выходил из ситуаций. Даже когда ноги отрезали. Да, бывало, и поноет, и вспылит, но никогда не шантажировал окружение своей инвалидностью”, — говорят его знакомые.

Встав на протезы, Богданов попробовал судиться с городскими властями. Подал иск о возмещении ущерба от ДТП к ”Мостотресту” и двум комитетам Смольного, следует из картотеки ГАС ”Правосудие”. Чиновники свою ответственность не признали. Тяжба длилась больше двух лет, Красногвардейский районный и Санкт-Петербургский городской суды в компенсации Богданову отказали.

Последняя отчетность ”Нетфокса” датирована 2018 годом. Его компания закончила с выручкой 6 миллионов рублей и убытком 163 тысячи, свидетельствуют данные СПАРК. Личных и корпоративных долгов у Богданова нет.

”Я потерял свою востребованность, у меня масса причин… Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская”, — рассказал он журналистам после суда.