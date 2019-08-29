Мужчина два года ездил на краденом BMW и пять раз проходил техосмотр

Удивительную и почти невероятную историю поведал Юрис. Мужчина купил машину, оформил ее в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), отъездил на ней два с половиной года, а потом узнал, что автомобиль краденый, пишет портал tautaruna.lv.

"Сегодня я получил звонок от полиции Валмиеры в связи с продажей моего BMW 320. Два с половиной года назад, в марте, если не ошибаюсь, я купил BMW в Литве. Не помню название города, это был маленький городок. Машину нашел на портале autoplius.lt.

Перед покупкой заказал историю автомобиля у autoDna.lv. Там не было указано, что машина находится в розыске. Автомобиль был зарегистрирован в Литве, на нем стояли литовские номерные знаки.

В Литве мы встретились с продавцом в его гараже, подписали документы о купле-продаже и поехали в Латвию. По дороге заехали в отделение CSDD в Елгаве, у меня на руках были все документы, свидетельство о регистрации автомобиля в Литве, акт купли-продажи и литовские госномера. Их в CSDD забрали, зарегистрировали машину на мое имя и выдали латвийские номера.

Так как машина предназначалась для езды с инструктором, то я сделал дополнительную педаль, а также поменял номерные знаки на свои. После этого надо было еще раз проходить сверку номеров. Что было сделано в течение месяца. Дважды в год надо было проходить техосмотр. За 30 месяцев, если я не ошибаюсь, пять раз. Каждый раз проверяется номер VIN. Перед продажей я снял педали. Сохранив свой номер, поставил новые номера в CSDD. Перед этим цифры нужно было сравнить. И даже тогда не было никаких проблем".

22 августа Юрис спокойно продал машину по дистанционной подписи. А вечером раздался звонок из полиции. "Я был шокирован, узнав, что машина числилась в угоне. Еще больше я в шоке от CSDD, так как я ездил на машине, которую украли два с половиной года назад, - говорит мужчина.

За эти годы был оформлен протокол за превышение скорости, но никто ничего не говорил о том, что машина краденая. Был протокол за езду без ремня. И снова ничего. Все время покупал страховки KASKO и OCTA. В это трудно поверить, и я надеюсь, что это какая-то ошибка".