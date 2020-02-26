Мужчина получил штраф 70 евро за собранный в парке мусор

В свободное время Андрис совершает пробежки по парку Ogres Zilie kalni. Порой, видя разбросанный мусор, мужчина не ленится остановиться и убрать за другими. Впрочем, в последний раз такая забота о природе обернулась для него штрафом в размере 70 евро, пишет Skaties.lv.

Собранный мусор мужчина выбросил в мусорный контейнер, расположенный у многоэтажки в Огре. А в январе получил от полиции письмо с просьбой явиться в участок. "Полиция вызвала меня за то, что я выбросил мусор в частный контейнер. Я объяснил ситуацию, однако, комиссия не захотела ничего слышать", - рассказывает мужчина.

Несмотря на то, что Андрис выбросил в контейнер не свой собственный мусор, а чужой, собранный в парке, комиссия была непреклонна и выписала штраф в размере 70 евро.