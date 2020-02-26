Мужчина получил штраф 70 евро за собранный в парке мусор
Foto: LETA

В свободное время Андрис совершает пробежки по парку Ogres Zilie kalni. Порой, видя разбросанный мусор, мужчина не ленится остановиться и убрать за другими. Впрочем, в последний раз такая забота о природе обернулась для него штрафом в размере 70 евро, пишет Skaties.lv.

Собранный мусор мужчина выбросил в мусорный контейнер, расположенный у многоэтажки в Огре. А в январе получил от полиции письмо с просьбой явиться в участок. "Полиция вызвала меня за то, что я выбросил мусор в частный контейнер. Я объяснил ситуацию, однако, комиссия не захотела ничего слышать", - рассказывает мужчина.

Несмотря на то, что Андрис выбросил в контейнер не свой собственный мусор, а чужой, собранный в парке, комиссия была непреклонна и выписала штраф в размере 70 евро.

"Меня словно ледяной водой окатили. Ты вроде стараешься что-то хорошее сделать, а тут... По дороге домой я все думал, что же мне своим детям теперь говорить? Ничего не делайте? Поверните голову в другую сторону и просто пройдите мимо беспорядка, так как вас могут наказать?"

"Может в Огре идет борьба за эти контейнеры? Не знаю. Я читал, что где-то в Юрмале даже камеры понаставили, не дай бог ты мусор выбросишь в контейнер соседа", - говорит мужчина.

Версия Андриса оказалась верной. В полиции считают, что штраф обоснован. По словам начальника полиции самоуправления Огрского края Угиса Улманиса, у конкретного жилого дома специально установлена видеокамера, чтобы отслеживать тех, кто незаконно выбрасывает мусор. Всего таким образом было зафиксировано 50 нарушителей, которые получили протоколы.

Также начальник полиции отметил, что в самом парке много контейнеров, в который Андрис мог выкинуть собранный мусор. Мужчина, в свою очередь, утверждает, что мусорный бак был полный.

Сейчас мусорные контейнеры у многоэтажки маркированы - на них четко указано, жильцы какого дома могут их использовать. По словам Андриса, в конце прошлого года никаких табличек еще не было.

Штраф можно обжаловать.

DELFI Репортер
 
Ieteikt

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер
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